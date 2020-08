Olaf Scholz soll die SPD als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf 2021 führen. Das schrieben die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans am Montag auf Twitter. "Olaf hat den Kanzler-Wumms", erklärte Esken. Er sei in den vergangenen Monaten "ein verlässlicher und am Team orientierter Partner" gewesen. Präsidium und Vorstand hätten ihn einstimmig nominiert. Scholz selbst schrieb auf Twitter er freue sich auf einen "tollen, fairen und erfolgreichen Wahlkampf in einem starken Team".