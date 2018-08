Die SPD will das Rentenniveau bis 2040 festschreiben und damit deutlich länger als im Koalitionsvertrag vereinbart. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte der "Bild am Sonntag", seine Partei werde darauf bestehen, dass die Bundesregierung auch in den 20er- und 30er-Jahren ein stabiles Rentenniveau gewährleiste. Ein plausibles Finanzierungsmodell dafür solle noch in der laufenden Legislaturperiode vorgelegt werden. Scholz betonte: "Das hat für uns hohe Priorität."