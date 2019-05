Die Steuereinnahmen durch Zigaretten und Tabak waren in der jüngsten Vergangenheit gestiegen. Allein im ersten Quartal 2019 forderten laut dem Statistischen Bundesamt die Produzenten Steuerzeichen im Wert von 3,62 Milliarden Euro an. Das war ein Plus von 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.