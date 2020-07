Kurz vor seiner Aussage vor dem Finanzausschuss des Bundestages ist Olaf Scholz seinen Kritikern entgegengekommen und hat Aufklärung im Wirecard-Skandal versprochen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der Finanzminister am Mittwoch: "Es gibt nur eine einzige Vorgehensweise: Voran, nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen und dafür zu sorgen, dass alle Sachen geklärt werden."

Scholz forderte erneut schärfere Gesetze und schob die Schuld für die Affäre um Wirecard auf ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das für die Wirecard-Jahresabschlüsse von 2009 bis 2018 jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hatte: "Das, was uns jetzt am allermeisten bewegen muss, ist, dass eine ziemlich große, sehr effiziente Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zehn Jahre lang prüft und nichts herausbekommt." Das zeige, dass alles, was das Gesetz heute vorsehe, bisher nicht ausreiche.