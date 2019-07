Kampfpanzer Leopard 2 Er ist DER Exportschlager der deutschen Rüstungsindustrie schlechthin - der Leopard 2 der Münchner Waffenschmiede Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Außer in der Bundeswehr ist das 62 Tonnen schwere Waffensystem der Standardpanzer in 18 weiteren Streitkräften der Welt, so unter anderem in Chile, Kanada, Griechenland, der Türkei, Katar und Saudi-Arabien. Eine der modernsten Varianten des Kampfpanzers ist der Leopard 2 PSO (Peace Support Operations) bzw. Leopard 2A7+, an dem zuletzt auch Saudi-Arabien und Katar großes Interesse zeigten. Mit seinem Schiebeschild und einem 360-Grad-Kamerasystem ist der 2A7+ besonders für den Städte- und Häuserkampf geeignet. Bildrechte: IMAGO