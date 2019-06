Postgeheimnis Crystal von der Post

AMA – Ask Me Anything also "Frag mich alles" ist eine beliebte Rubrik im Netz, in der Insider und Experten aus dem Nähkästchen plaudern. 2016 sorgte das AMA eines anonymen Postmitarbeiters auf der Plattform Reddit in einschlägigen Kreisen für leuchtende Augen. Er erklärte: Drogen per Post zu versenden, sei ziemlich sicher. Das Postgeheimnis mache es möglich.

Einem "Bild"-Artikel zufolge ist 2018 bei der Öffnung von Sendungen, die nicht zugestellt werden konnten, tatsächlich in 12.000 Briefen Rauschgift entdeckt worden. Die Pressestelle der Post will die Zahl nicht bestätigen. Über Inhalte der Briefe und Päckchen würden grundsätzlich keine Angaben gemacht, teilt sie per E-Mail mit. Richtig sei aber, dass Post-Mitarbeiter Drogen- oder Waffenfunde bei der Polizei nicht anzeigen dürfen. Das Post- und Briefgeheimnis verbietet es.

Postgeheimnis nicht unantastbar

Doch so allumfassend unantastbar ist das Postgeheimnis dann doch nicht. Denn Drogen werden immer häufiger über’s Internet aus der ganzen Welt bestellt und dann per Post geliefert. Und wer seine Rauschmittel im Ausland bestellt hat, egal ob in einem EU-Staat oder Drittland, könne sich beim sicheren Postweg eben nicht mehr sicher sein, erklärt Frank Schröter, Sprecher vom Zollfahndungsamt Dresden:

Laut Artikel 10 des Zollverwaltungsgesetzes ist der Zoll ermächtigt, das Post- und Briefgeheimnis einzuschränken. Frank Schröter, Sprecher vom Zollfahndungsamt Dresden

Heißt: Der Zoll darf Postsendungen öffnen. Und das gilt sowohl für Sendungen, die aus Deutschland ins Ausland gehen, als auch andersherum. Das Zollkriminalamt untersucht stichprobenhaft mit Röntgengeräten und Hunden die Sendungen. Es sucht aber auch international vernetzt nach Drogensendungen, Empfängern und Sendern.

Dabei gelten manche Absender-Länder als besonders verdächtig: Kolumbien zum Beispiel. Aber auch die Niederlande. Sendungen aus diesen Ländern werden verstärkt kontrolliert.

BKA weitgehend machtlos

Doch darauf haben Drogenhändler mittlerweile reagiert. So würden beispielsweise Bestellungen in den Niederlanden verpackt, aber in Deutschland in den Briefkasten geworfen, weil Sendungen aus der Bundesrepublik sehr viel unauffälliger wirkten, sagt Ruth Haliti Sprecherin vom Zollkriminalamt.

Dann gibt es einen Kurier, der kommt über die niederländische Grenze, und hat den ganzen Kofferraum voller Kuverts. Diese versucht er bei den Postfilialen aufzugeben oder in die Briefkästen zu werfen. Ruth Haliti, Sprecherin des Zollkriminalamts

Dagegen habe der Zoll aber mittlerweile ein Netzwerk eingerichtet, entsprechende Kuriere würden beobachtet, erklärt Haliti.

Mittlerweile hat das Zollkriminalamt auch Spezialisten für Ermittlungen im Darknet. Wie die Drogenhändler aber hier enttarnt werden, das möchte Haliti lieber geheim halten.