Im Vorschuljahr besuchten 97 Prozent der Kinder in Sachsen einen Kindergarten, so der Minister. Untersuchungen zeigen, dass der Anteil der Kinder mit guten Sprachkenntnissen höher ist, wenn sie einen Kindergarten besucht haben. Dass die Sprache der Kinder im Alltag gefördert werden soll, steht in Sachsen im Kita-Gesetz. Darüber hinaus gibt es in Sachsen 317 Sprach-Kitas, in denen Sprachförderkräfte die Erzieherinnen unterstützen.