Der Neubau von Schulen ist teuer: Die Baukosten pro Schülerplatz lagen in Leipzig zuletzt bei durchschnittlich 18.263 Euro. In Dresden waren es sogar rund 32.770 Euro. Doch der Bedarf an Schulen nimmt in Mitteldeutschland weiter zu und wird die Kommunen in den kommenden Jahren vor erhebliche finanzielle Herausforderungen stellen.

Um die Vorhaben stemmen zu können, ziehen die Städte unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht. Nach Recherchen von MDR AKTUELL gehören dazu neben dem Verkauf von kommunalem Eigentum etwa die Ausgaben von Anleihen oder die Gründung von Eigenbetrieben für den Bau von Schulen. Hintergrund ist, dass die Förderung mit Landesmitteln in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausfällt.

Fehlendes Kapital für Eigenanteile in Leipzig

So soll beispielsweise in Leipzig innerhalb von fünf Jahren (2018 - 2023) rund eine halbe Milliarde Euro für Schulen ausgegeben werden. 70 Einrichtungen will die Stadt in den nächsten zwölf Jahren sanieren, erweitern oder neu bauen. Allerdings fehlt Leipzig das Kapital für die nötigen Eigenanteile.



Daher verhängte der Stadtkämmerer im Frühjahr eine Haushaltssperre, um das bisher größte Schulhausbauprogramm anpacken zu können. Zusätzlich will die Stadt Kredite in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro aufnehmen sowie auch Wachstumsanleihen am Kapitalmarkt. Geplant ist außerdem, Anleihen in kleiner Stückelung herauszubringen, damit sich die Leipziger am Programm beteiligen können.

Bei durchschnittlich 18.263 Euro lagen die Neubaukosten pro Schülerplatz in Leipzig. Bildrechte: dpa Doch der Stadt mangelt es nicht nur an Geld, sondern auch an Grundstücken in den Stadtteilen, in denen der Bedarf an Schulen gestiegen ist.



Leipzig hat deshalb zuletzt bei der Ausschreibung von Bauleistungen zu einem neuen Kniff gegriffen: Bauträger, die den Auftrag haben wollen, müssen ein entsprechendes Grundstück mitbringen. Auf diese Weise wurden im vergangenen Jahr die Neubauten der Gymnasien West und Zentrum-Nord ausgeschrieben.

Sonderfall Leipzig Der Stadtrat hatte mit der Verabschiedung des Schulentwicklungsplans 2016 beschlossen, dass bei den Planungen geprüft werden muss, ob das Engagement privater Investoren genutzt werden kann. Hintergrund sind die steigenden Grundstückspreise.



Die Stadt kann und wird sich nach eigenen Angaben nicht an Spekulationen beteiligen und Grundstücke über Verkehrswert kaufen. Daher setze sie darauf, dass für die Gymnasien nun Angebote eingehen, die einer Wirtschaftlichkeitsprüfung standhalten. Noch liegen dazu keine Erfahrungen vor, da der Prozess noch läuft. Nachfragen in Dresden und Erfurt ergaben, dass dieses Prozedere dort nicht angewandt wird.



Bei der Sächsischen Architektenkammer stößt das Vorgehen der Leipziger Stadtverwaltung auf Kritik. Durch die Art der Ausschreibung würden auf Schulbauten spezialisierte Architekten quasi ausgeschlossen. Im Vordergrund stünde offenbar, dass die Schulen besonders günstig errichtet werden könnten, nicht Ideen und Qualität.





Auch in Erfurt fehlt Eigenkapital

Auch in Erfurt fehlt das Eigenkapital für den Bau von Schulen. Bildrechte: imago/Karina Hessland Große Pläne in Sachen Schulhausbau hat auch Erfurt. Allerdings plagen die Stadt die gleichen Sorgen wie Leipzig - auch hier fehlt das nötige Eigenkapital. Daher steht in der Thüringer Landeshauptstadt seit längerer Zeit zur Debatte, einen Eigenbetrieb für die Sanierung und den Neubau von Schulen zu gründen.



Um Eigenmittel zu generieren, wurde unter anderem überlegt, die Erfurter Bahn zu verkaufen. Stattdessen wird nun aber der Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft KoWo an die Stadtwerke Erfurt vorbereitet.



Damit sollen insgesamt 40 Millionen Euro für die Schulsanierung und den Schulneubau in die Stadtkasse kommen. Weitere 30 Millionen Euro will die Stadt durch den Verkauf von Grundstücken und Immobilien einnehmen.

Mit Blick auf den gesamten Freistaat Thüringen sind für dieses Jahr 6,3 Millionen Euro für Schulprojekte eingeplant. 2016 waren bereits 45,5 Millionen Euro Fördergelder für Schulneubauten bereitgestellt worden.

Neue Förderrichtline in Sachen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt stehen im Rahmen einer neuen Förderrichtlinie seit dem vorigen Jahr 116,4 Millionen Euro für die Sanierung von Schulgebäuden zur Verfügung.