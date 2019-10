Ein Schlafmediziner rät zu einem späteren Schulbeginn, als er bisher an den meisten Bildungseinrichtungen üblich ist. Ein Schulstart etwa um 8 Uhr sei gerade für viele Jugendliche zu früh, sagte Joachim Ficker, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums Nürnberg. Mit Blick auf einen späteren Start erklärte er: "Ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann fitter, lernfähiger und insgesamt ausgeglichener sind, wenn sie etwas später in die Schule gehen." Er späteren Schulbeginn – etwa um 9 Uhr – halte er für günstiger.

Der Mediziner rät zudem für mehr Bewegung, etwa durch den Weg zur Schule. Auch das Licht spiele eine wichtige Rolle "Morgens ans Licht zu gehen und aufzustehen, synchronisiert unsere innere Uhr", so Ficker. "Wenn natürlich die Schule im Winter deutlich vor Sonnenaufgang beginnt, dann sind weder Schüler und Lehrer richtig synchronisiert und entsprechend wenig leistungsfähig."

"Schlafmangel schränkt die Leistungsfähigkeit ein, führt zu Konzentrations- und Ausdauerstörungen und macht schlechte Laune", sagt dazu der Kinder- und Jugendarzt Alfred Wiater von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Frühtypen würde frühes Aufstehen eher keine Probleme machen. Doch in der Pubertät verändere sich bei vielen Menschen die innere Uhr. Jugendliche würden abends "erst später müde, können demzufolge erst später einschlafen und brauchen morgens länger Schlaf, um ihren physiologischen Schlafbedarf zu decken", so Wiater.

Ein späterer Schulbeginn steigert die Leistungsfähigkeit, heißt es in einer US-amerikanischen Studie.

Doch es gibt auch kritische Stimmen zu einem späteren Schulstart, gerade mit Blick auf die Organisation. Heinz-Peter Meidinger ist Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes. Als Rektor kennt er das Leid mit unausgeschlafenen Schülern, sieht aber gleichzeitig die Probleme eines späteren Starts. Wenn alle Bildungseinrichtungen zu unterschiedlichen Zeiten begännen, gebe es Probleme mit den Schulbussen. Außerdem bedeute ein späterer Schulbeginn auch, dass man in die Mittagszeit hineinkomme. "Die Jugendlichen stehen schon schwer auf in der Früh. Der freie Nachmittag ist ihnen aber noch wichtiger, als das späte Aufstehen", so Meidinger.