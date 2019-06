Schuldenbremsen-Mitentwickler fordert mehr Flexibilität

Einer der Autoren der Schuldenbremse im Grundgesetz hat Reformbedarf an dem Gesetz angemeldet. Christian Kastrop, einst als Unterstaatssekretär im Bundesfinanzministerium am Gesetzentwurf tätig, schlug im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa, eine "atmende Schuldenbremse" vor. Diese könne mehr Spielraum bieten, wenn die Schuldenstandsquote deutlich unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) sinke.

Dass die Länder ab dem kommenden Jahr gar keine Schulden mehr machen dürfen, bezeichnete Kastrop als "ökonomisch nicht gerechtfertigt". So würden die Länder in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. "Man darf nicht vergessen, dass sie - und vor allem die Kommunen - die Hauptlast der öffentlichen Investitionen tragen. Für die Ausbesserung von Schulen, Krankenhäusern, Kanalsystemen, Wohnungen, Brücken oder anderer Infrastruktur."

In den vergangenen Tagen hatten die Grünen die Schuldenbremse in Frage gestellt. So erklärte der Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, in ganz Europa müsse mehr investiert werden und gerade in Deutschland bestehe ein riesiger Investitionsbedarf. Man dürfe künftigen Generationen weder ruinierte Finanzen durch exorbitante Staatsverschuldung hinterlassen noch eine kollabierende Infrastruktur.