Am Niveau der Prüfungen soll sich nichts ändern, da sind sich Lehrerverbände, Elternrat und Ministerium in Sachsen-Anhalt einig. Selbst der Landesschülerrat wolle keine leichteren Prüfungen, sagt dessen Vorsitzender, Felix Schopf. Denn: "Wir befürchten, dass damit nachher eine Benachteiligung in der Berufswahl erfolgen kann." Es müsse sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler ein gleichermaßen anerkanntes Abschlusszeugnis erhalten wie alle anderen Schüler, die vor der Pandemie ihren Abschluss absolviert haben.

Auch an den Gymnasien dürfe es kein "Notabitur" geben, sagt der Landesvorsitzende des Philologenverbands, Thomas Gaube. Trotzdem müsse man in den Prüfungen auf das Corona-Schuljahr reagieren. Diesen Spagat hält er aber für durchaus machbar. "Man guckt, welche Wissensbestände wurden vollumfänglich vermittelt und dann reduziert man – und das ist keine Reduzierung im Niveau, sondern eine stofflich-inhaltliche Reduzierung – auf die, von denen man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, die wurden in allen Schulen ordentlich und in einer vernünftigen Tiefe behandelt und vermittelt."