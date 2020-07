Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig sagte, die neue Vereinbarung erleichtere die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern insbesondere aus sozial benachteiligten Haushalten am digitalen Unterricht. "Das ist nicht nur in der aktuellen von der Corona-Epidemie geprägten Situation eine sehr positive Entwicklung, sondern auch für die Bildung in der digitalen Welt allgemein", sagte die SPD-Politikerin.