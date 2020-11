Seit ein paar Monaten diskutiert Drygalla mit anderen Schulleiterinnen und -leitern in einer Videokonferenz Alltagsfragen. Denn es gebe Angelegenheiten, die müssten an einer Schule vor Ort geregelt werden, da würden weder Erlasse noch einheitliche Regelungen helfen, sagt der Schulleiter.

Trotzdem sei es wichtig, zusammen zu überlegen: "Organisation von Mittagessen, von Pausen und ähnlichem. Trennt man jetzt die Jahrgänge voneinander? Wie will man Schüler der fünften Klasse von Schülern der sechsten Klasse trennen? Per Aufsicht? Wir sind so viele Schüler hier, 920, da kennt man auch nicht alle Gesichter. Das sind Fragen, die kann man administrativ von außen gar nicht lösen, sowas muss in den Schulen geschehen."