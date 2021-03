Beteiligt sind auch die Johanniter, zum Beispiel mit den Verbänden Meißen-Mittelsachsen, Erzgebirge und Leipzig-Nordsachsen. In Leipzig ist Ausbildungsleiter Stefan Kupietz dabei. Er merkt an, dass die Schulen in A- und B-Wochen oder an verschiedenen Tagen arbeiten. So würden sie nicht nur am Montag, sondern an verschiedenen Tagen an der Schule sein. "Das ist natürlich auch eine Frage der Kapazität. Es sind viele Schulen und so kann es sein, dass wir bis Donnerstag noch in den verschiedenen Schulen sind, um zu testen."