Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus schließen nach dem Saarland auch die Bundesländer Bayern, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein ab Montag vorerst Schulen, Kindergärten und Kitas. Auch in weiteren Bundesländern soll am Freitag über landesweite Schulschließungen informiert werden. Die Schulen und Kindertagesstätten in Niedersachsen werden bis zu den Osterferien eine Notbetreuung anbieten. Eine Entscheidung auf Bundesebene ist noch nicht getroffen worden.

In Sachsen-Anhalt hat die Stadt Halle bereits am Donnerstag angekündigt, ab Freitag alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen zu halten. Die Maßnahme soll zunächst für zwei Wochen gelten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warnt indes im Interview mit dem Sender ntv vor überstürzten Schritten. Vor einer endgültigen Entscheidung, Schulen und Kindertageseinrichtungen zu schließen, müssten alternative Betreuungsangebote sichergestellt werden. "Wir brauchen die Eltern dieser Kinder, damit das öffentliche Leben erhalten bleibt; in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei Bus oder Bahn", so Kretschmer.