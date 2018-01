SPD-Chef Martin Schulz will für den Fall einer Neuauflage der Großen Koalition nach zwei Jahren Bilanz ziehen und über mögliche Nachbesserungen verhandeln. "Wir werden den Koalitionsvertrag nach zwei Jahren einer Bestandsaufnahme unterziehen", sagte Schulz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der SPD-Vorsitzende nannte eine solche "Mid-Team Evaluierung" als Bedingung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union.

Sondierungsergebnisse bleiben Grundlage

SPD-Vize Malu Dreyer will das Sondierungsergebnis mit der Union so nicht stehen lassen. Bildrechte: dpa Zugleich dämpfte Schulz die Erwartungen mehrerer SPD-Spitzenpolitiker an grundlegende Veränderungen der Sondierungsergebnisse von SPD, CDU und CSU. "Ich kann keine konkreten Änderungen für bestimmte Punkte versprechen", sagte er. Er wolle auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse mit der Union verhandeln. "Wir werden noch einmal über alle Themen reden. Wenn wir an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungen erreichen, dann umso besser."

Schulz bleibt optimistisch

Über die formale Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union soll am Sonntag ein SPD-Sonderparteitag in Bonn entscheiden. Schulz zeigte sich optimistisch, von den Delegierten grünes Licht für Verhandlungen über eine GroKo-Neuauflage zu bekommen. "Ich bin optimistisch, dass ich dafür eine Mehrheit auf dem Parteitag auch bekomme", sagte Schulz am Dienstagabend am Rande eines Treffens mit Delegierten aus dem Rheinland in Düsseldorf.

"Das Land besser machen"

Begleitet von lautstarken "Nie wieder Groko"-Protesten einiger Jungsozialisten hatte sich Schulz vor den Delegierten in Düsseldorf leidenschaftlich für Verhandlungen mit der Union ausgesprochen. "Wir wollen die SPD aus der Regierung heraus in die Lage versetzen, unser Land besser zu machen." Es sei in den Sondierungsverhandlungen vieles erreicht worden. Die SPD habe sogar mehr herausgeholt als er erwartet habe, betonte Schulz.

Pro- und Kontra-Streit in der SPD