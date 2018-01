Wer wird was in einer künftigen Neuauflage der Großen Koalition? Noch bevor die schwarz-rote Koalition wirklich steht, exerzieren Beobachter schon diverse Gedankenspiele durch, wie das Kabinett aussehen könnte. SPD-Chef Martin Schulz hat den Spekulationen nun aber eine Absage erteilt.

Im "Bericht aus Berlin" verwies er auf den anstehenden Mitgliederentscheid der Genossen: "Wir müssen zunächst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in eine Koalition eintreten dürfen", so Schulz. "Das entscheiden die Mitglieder. Und dann weiß man, wer in die Regierung gehen kann." Es gelte: Erst alles abschließen, dann könne man über Personalien sprechen.