Flensburgerin wirft Hut in den Ring

Auf dem Parteitag im April würde Nahles aber Gegenwind aus dem Norden bekommen. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet, will die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, ebenfalls für den Parteivorsitz kandidieren. Der Sender zitiert aus einem Brief der 41-jährigen gebürtigen Thüringerin an den Bundesvorstand. Darin heißt es, das Amt der Bundesvorsitzenden sei "von weitreichender Bedeutung für die gesamte Partei und das gesamte Land" und dürfe nicht von einer kleinen Gruppe intern festgelegt werden.

Schulz wirbt für Koalitionsvertrag

Für den bisherigen SPD-Chef Schulz geht damit ein turbulente Amtszeit nach nicht einmal einem Jahr zu Ende. Schulz sagte, er scheide ohne Bitterkeit und Groll aus dem Amt. Mit seinem Verzicht auch auf die Mitgliedschaft in der neuen Bundesregierung wolle er dazu beitragen, die Personaldebatten in der SPD zu beenden und die Aufmerksamkeit der Mitglieder wieder auf den Koalitionsvertrag lenken, der ein guter Koalitionsvertrag sei.

"Mister 100 Prozent" nicht mal ein Jahr im Amt

Mitte März 2016 war er mit 100 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Sigmar Gabriel gewählt worden. Danach war vom "Schulz-Zug" und "Schulz-Effekt" die Rede. In Umfragen legte die Partei rasch zu. Doch noch vor der Bundestagswahl ging die Zustimmung zurück. Bei der Wahl bekam sie nur rund 20 Prozent der Stimmen. Danach kündigte Schulz den Gang in die Opposition an. Nach dem Aus der Koalitionsverhandlungen zwischen Union, FDP und SPD machte er den ersten Rückzug und verhandelte mit CDU und CSU über eine Neuauflage der Großen Koalition.



Allerdings erklärte er, dass er nicht als Minister in eine Regierung Merkel eintreten wolle. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen allerdings kündigte er auch an, Außenminister in der neuen Bundesregierung werden zu wollen. Das und der Koalitionsvertrag selbst hatte viele kritische Stimmen innerhalb der SPD auf den Plan gerufen. Unter anderem die Jusos lehnen den Vertrag und eine erneute Große Koalition ab. Sie werben dafür, bei der SPD-Mitgliederbefragung den Vertrag abzulehnen.

Diskussion um Nachfolgeregelung