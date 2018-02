Nach scharfer Kritik aus den eigenen Reihen will SPD-Vorsitzender Martin Schulz nun doch nicht Außenminister werden. Schulz sagte am Freitagnachmittag, er erkläre seinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung. Er hoffe gleichzeitig, dass damit die Personaldebatten in der SPD beendet seien.

Schulz betonte zugleich, dass es der SPD gelungen sei, in den Koalitionsverhandlungen Verbesserungen bei Bildung, Pflege, Rente, Arbeit und Steuern zu erzielen. Insbesondere die Neuausrichtung in der Europapolitik sei ein großer Erfolg. Umso wichtiger sei es, dass die SPD-Mitglieder für den Vertrag stimmten. Durch die Diskussion um seine Person sah Schulz ein erfolgreiches Votum gefährdet.

Bild vom März 2017. Wenige Tage später wird Schulz (l.) mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen SPD-Chef von einem Sonderparteitag gewählt. Bildrechte: dpa

Zuvor hatte der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel mit dem noch amtierenden Parteichef Schulz abgerechnet. Er warf ihm Wortbruch und Respektlosigkeit vor. Auch an der Basis gab es Kritik an Schulz. Der einstige Präsident des Europaparlaments hatte unmittelbar nach der Bundestagswahl im vorigen September erklärt, dass er nicht in einer Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel eintreten werde. Auch wollte er die SPD in die Opposition führen. Nach dem Abschluss der Koalitionsgespräche mit der Union verkündete Schulz jedoch, er wolle in der neuen Bundesregierung Außenminister werden. Seinen Parteivorsitz solle Fraktionschefin Andrea Nahles übernehmen.