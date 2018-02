SPD-Chef Martin Schulz will nach knapp einem Jahr den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles übergeben. Das kündigte der 62-Jährige am Mittwochabend in Berlin auf einer Pressekonferenz in der SPD-Zentrale an. Schulz begründete, die Erneuerung seiner Partei sei nur mit einem neuen Gesicht an der Spitze möglich. Auch sei ein Generationswechsel nötig. Er werde seine Kollegin Andrea Nahles als Nachfolgerin vorschlagen. Damit hätte die SPD erstmals in ihrer Geschichte eine Parteichefin.

SPD-Basis stimmt über Koalitionsvertrag ab

Der Wechsel an der SPD Parteispitze soll aber erst nach dem Ende des Mitgliedervotums auf einem Sonderparteitag vollzogen werden. Über 460.000 SPD-Mitglieder sollen in den kommenden Tagen über den Koalitionsvertrag abstimmen. Laut Parteivorstand ist dafür die Zeit vom 20. Februar bis 2. März eingeplant. Das Ergebnis soll bis 4. März vorliegen. Mehrere Eilanträge, die die Abstimmung im letzten Moment noch verhindern sollte, lehnte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch ab. Ein solches Votum an der SPD-Parteibasis gab es 2013 schon einmal.

Jusos werben für Nein-Stimmen