Warnung an Kritiker

Unterstützt wurde Schulz bei seinem Auftritt in Dortmund unter anderem durch Nordrhein-Westfalens SPD-Landeschef Michael Groschek sowie die SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Andrea Nahles.

Nahles gehört zu den stärksten Unterstützern von Schulz. Bildrechte: dpa Groschek dämpfte vor dem Treffen mit den NRW-Delegierten die Hoffnungen auf Nachbesserungen zum Sondierungspapier. Zugleich warnte der Vorsitzende des mächtigen SPD-Landesverbands die Gegner einer Großen Koalition ausdrücklich davor, zu hohe Erwartungen zu wecken. "Natürlich ist das Sondierungspapier kein fertiger Koalitionsvertrag. Wir dürfen aber nicht mehr versprechen, als wir am Ende halten können", sagte Groschek der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".



Auch Nahles warnte die parteiinternen Kritiker davor, das mühsam erzielte Sondierungsergebnis "mutwillig" schlecht zu reden. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk warf sie den Jusos vor, die in den Gesprächen mit der Union erzielten Erfolge etwa bei der Rente, der Bildungspolitik oder in der Einwanderungspolitik zu ignorieren.

Auch Berliner SPD gegen GroKo

Müller und sein Berliner Landesverband lehnen GroKo-Gespräche ab. Bildrechte: IMAGO Einer der Wortführer der GroKo-Gegner in der SPD ist Juso-Chef Kevin Kühnert. Der tingelt zurzeit mit einer No-GroKo-Tour durchs Land. Ein von seinen Jungsozialisten beim Landesparteitag der Sachsen-Anhalt-SPD am Samstag eingereichter Antrag gegen GroKo-Sondierungen erreichte sogar eine knappe Mehrheit.



Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, selbst Mitglied im SPD-Bundesvorstand, gehört zu den Kritikern einer Neuauflage von Schwarz-Rot im Bund. Der von ihm geführte Landesvorstand der Berliner SPD stimmte am Montagabend mit 21 zu acht Stimmen ebenfalls gegen eine GroKo-Neuauflage.

Rückendeckung aus Brandenburg

Rückendeckung für Schulz und seinen GroKo-Kurs gab es hingegen aus Brandenburg: Dort stimmte der SPD-Landesvorstand am späten Montag mit neun zu zwei Stimmen klar für Koalitionsverhandlungen, wie SPD-Landeschef Dietmar Woidke am späten Abend via Twitter mitteilte. Woidke hatte bereits zuvor angekündigt, für eine Neuauflage der GroKo zu werben. "Es tut dem Osten gut, wenn die SPD regiert." Die Partei wisse, was der Osten brauche, begründete Brandenburgs Ministerpräsident seine Haltung.