Ein Tempolimit fordert auch die Deutsche Umwelthilfe, sie tritt sogar für Tempo 120 ein. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch sagte diese Woche, die Bundesrepublik müsse sich bei diesem Thema endlich in die Reihe zivilisierter Staaten einordnen. Außer in Deutschland gebe es nur in Nordkorea, Somalia und Afghanistan keine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung.