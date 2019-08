Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Hersteller von Wegwerfartikeln an den Kosten für die Stadtreinigung beteiligen. Schulze erklärte am Montag, bisher trage die Allgemeinheit die Kosten für die Abfallbeseitigung. Künftig würden auch die Hersteller von Fast-Food-Verpackungen, Zigaretten, Einwegbechern und dünnen Tüten zur Kasse gebeten.