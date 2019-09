In das geplante Klimapaket der Bundesregierung soll nach dem Willen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze auch ein Verbot von Ölheizungen aufgenommen werden. Wie eine Sprecherin des Ministeriums der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte, sollen demnach ab 2030 keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen, auch nicht in bestehende Gebäude.

Schulze selbst betonte in der Zeitung, in den nächsten zehn Jahren sollte man den Menschen beim Umrüsten mit staatlichen Anreizen helfen. Danach müssten die Anlagen komplett verschwinden. Schulze zufolge braucht es einen Mix aus Verboten und Anreizen. Appelle an die Vernunft alleine reichten nicht.