Übergriffe Mehr Schutz für Frauen vor Gewalt geplant

Frauen sollen besser vor Übergriffen geschützt werden. 35 Millionen Euro will der Bund künftig jährlich in den Ausbau von Hilfseinrichtungen investieren. Am Montag wird der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen begangen.