Debatte im Bundestag Wie wird Schwarzfahren in Zukunft bestraft?

Im Bundestag wird am Freitag ein Gesetzentwurf der Linken-Fraktion diskutiert, nach dem Fahren ohne Fahrschein zukünftig nicht mehr als Straftat gewertet werden soll. Auch die Grünen unterstützen diesen Vorschlag. Beide Parteien schlagen vor, dass Schwarzfahren stattdessen zukünftig als Ordnungswidrigkeit verfolgt wird. Bislang müssen Betroffene, die ohne Fahrschein erwischt werden und ihre Geldstrafe nicht zahlen können, nicht selten eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Der öffentlichen Hand bereitet das immense Ausgaben.

Peter Biesenbach, CDU-Mitglied und nordrhein-westfälischer Justizminister, ist ebenfalls dafür, Schwarzfahren als Ordnungswidrigkeit zu betrachten. Er sieht aber vor allem die Verkehrsbetriebe selbst in der Pflicht, sich vor Schwarzfahrern zu schützen: durch entsprechende Zugangskontrollen.

Solche Kontrolleinrichtungen gibt es aber in Deutschland – anders als in vielen anderen europäischen Ländern – nicht. Und soll es, wenn es nach den Verkehrsbetrieben geht, auch künftig nicht geben. Oliver Wolf, Geschäftsführer des Verbandes der Verkehrsunternehmen rechnet vor, dass ohnehin nur 3,5 Prozent der Fahrgäste ohne gültiges Ticket unterwegs seien. Er empfindet es als unverhältnismäßig, deshalb teure Kontrollsysteme, wie beispielsweise Drehkreuze, zu schaffen.

Der Verband der Verkehrsunternehmen wehrt sich zudem vehement dagegen, dass die Justiz sich wegen klammer Kassen ihrer Aufgaben entledigt und stattdessen den öffentlichen Nahverkehr in die Pflicht nehmen will. Außerdem sei die Strafbarkeit auch Mittel zur Abschreckung. Sonst könne jeder tun und lassen, was er wolle.