Wird ein Wildschwein gefunden, welches nachweislich an der Schweinpest erkrankt oder verendet ist, kann im Umkreis von 15 km um den Fundort ein Erntevorbot verhängt werden. So bereits in der vergangenen Woche in Brandenburg geschehen. Laut Brandenburger Verbraucherschutzministerium gelte das insbesondere bei Mais. Grund sei, dass sich Wildschweine bevorzugt in Maisfeldern aufhielten und nicht unnötig aufgeschreckt und vertrieben werden sollten. Bei Ernteausfällen gäbe es für betroffene Landwirte aber Entschädigungen aus dem Landesseuchenfonds, hieß es aus dem Ministerium.