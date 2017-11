Dem Urteil war eine Absprache zwischen Gericht und Verteidigung vorausgegangen. Die Richter stellten dem Angeklagten Bewährungsstrafe in Aussicht, wenn er gesteht. Daraufhin räumte der Mann ein, dass er drei Steuerfahnder in Nordrhein-Westfalen ausspioniert habe. Dafür habe er 13.000 Euro und 15.000 Schweizer Franken erhalten.

Die ausgespähten Steuerfahnder waren am Ankauf einer Steuer-CD beteiligt. Die Datensammlung enthielt Informationen über Deutsche, die ihr Vermögen in der Schweiz versteckten. Nordrhein-Westfalen hatte sich die Informationen einen Millionenbetrag kosten lassen, am Ende zahlte sich der Einsatz aber aus. Die Finanzämter in NRW nahmen bis Mitte 2015 zusätzlich 1,8 Milliarden Euro an Steuernachzahlungen und Geldbußen ein.