Nachwende-Arbeitslosigkeit Schwesig fordert Sonderrente für Ostdeutsche

Hauptinhalt

In Bad Schmiedeberg treffen sich am Mittwoch die Ost-Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel. Schon vor dem Treffen werden erste Forderungen der Länder bekannt: So will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig höhere Renten für Ostdeutsche, die nach der Wiedervereinigung arbeitslos waren.