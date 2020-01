Seit dem Jahr 2000 haben in Deutschland 1.400 Bäder dicht gemacht – im Durchschnitt 80 pro Jahr. Klaus Hebborn vom Deutschen Städtetag wehrt sich dennoch gegen den Begriff "Bädersterben" und spricht von einer Skandalisierung der Lage. Es würden zwar mehrere kleinere Bäder geschlossen. Diese würden aber in Größeren zusammengefasst und damit ersetzt, sodass keine Wasserfläche verloren ginge. Allerdings räumte er ein, dass viele Bäder, gerade auf dem Land sanierungsbedürftig seien.

Den Sanierungsbedarf der Deutschen Schwimmbäder hat auch die DLRG berechnet und fordert vom Bund eine Soforthilfe von 4,5 Milliarden Euro, um die Schwimmhallen in Stand zu setzen. Weitere 14 bis 15 Milliarden Euro seien dann nötig, um die Bäder langfristig zu unterhalten, sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. Diese Zahlen stehen in krassem Widerspruch zu den Mitteln, die der Bund bisher tatsächlich für die Schwimmbäder vorgesehen hat – lediglich 110 Millionen Euro.

Mit dem Thema hat sich auch bereits der Petitionsausschuss des Bundestages beschäftigt, dem die DLRG ihr Anliegen vorgetragen hat. Aus dem Ausschuss heißt es, man sei sich fraktionsübergreifend einig, dass Handlungsbedarf bestehe. Allerdings könne der Bund das Problem nicht allein lösen. Kommunen, Länder und Bund müssten hier an einem Strang ziehen, sagte die Baustaatssekretärin im Bundesinnenministerium, Anne Katrin Bohle (SPD).

Das Innenministerium verwies auf die Zuständigkeit der Kommunen beim Schwimmbadbau. Die Verantwortung der Finanzierung liege derweil zum Teil bei den Ländern. Der Bund stelle Fördergelder für den Neubau und die Sanierung von Bädern bereit. So könnten zum Beispiel auch Gelder aus dem Fond "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur" beantragt werden. In diesem Fonds stehen aktuell 750 Millionen Euro bereit. In vorigen Förderungen wurden daraus nach Ministeriumsangaben bereits 22 Schwimmbäder für insgesamt 50 Millionen Euro saniert. Auch aus anderen Bundesprogrammen lassen sich Mittel für Schwimmbäder verwenden – einen genauen Überblick über die Gesamtmenge hat die Bundesregierung allerdings nicht.