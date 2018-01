Hintergrund Über die SED-Millionen

In der DDR besaßen die vier politische Parteien wie die SED und weitere Massenorganisationen ein großes Betriebsvermögen in Form von Bargeld, Immobilien, Eigenbetrieben, aber auch Auslandskonten. So galt die SED mit über sechs Milliarden Ost-Mark Bargeld (rund drei Milliarden D-Mark) und zahlreichen Immobilien damals als eine der reichsten Parteien Europas.