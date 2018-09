Am Sonntag haben in Hamburg und Berlin Tausende Menschen demonstriert. Die Teilnehmer forderten eine ungehinderte Seenotrettung im Mittelmeer. Allein in Hamburg kamen mehr als 10.000 Menschen zusammen. Die Veranstalter sprachen von 16.400 Teilnehmern, die sich an dem Demonstrationszug von den Landungsbrücken zum Rathaus beteiligten.

Der Marsch begann nach Polizeiangaben mit rund 5.000 Teilnehmern. Später stießen viele Besucher des Spiels St. Pauli gegen den 1. FC Köln dazu, das gerade zu Ende ging, als die Demonstration vorbei zog. Der Demonstrationszug leuchtete orange, viele Teilnehmer trugen symbolisch Schwimmwesten oder T-Shirts in der gleichen Farbe.

"Wir dürfen nicht dulden, dass man Flüchtlinge auf See ertrinken lässt und auch nicht, dass sie angepöbelt und zusammengeschlagen werden", sagte die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs zum Auftakt des Marsches. "Denn wenn wir das zulassen, sind wir auf dem Weg in die Barbarei." Nirgendwo dürfe unwidersprochen hingenommen werden, wenn die Menschenwürde verletzt wird, wie jetzt zum Beispiel in Chemnitz.

Europaweite Protestwoche

In Berlin-Mitte zog ebenfalls am Sonntag ein Demonstrationszug unter dem Motto "Berlin zum sicheren Hafen für Flüchtlinge" vom Molkenmarkt am Roten Rathaus zum Brandenburger Tor. Die Veranstalter sprachen von 2.500 Teilnehmern. Die Polizei gab keine Teilnehmerzahlen bekannt.