Bundesinnenminister Horst Seehofer will noch im Herbst dieses Jahres die ersten sogenannten Ankerzentren für Asylbewerber in Betrieb nehmen, in denen künftig die gesamten Asylverfahren sowie im Ablehnungsfall auch die Rückführungen von Migranten ablaufen sollen.

Bis zu fünf Pilotprojekte im Herbst

Wie der CSU-Chef am Freitag bei seinem Antrittsbesuch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg sagte, könnten noch im September oder Oktober "bis zu fünf" entsprechende Pilotprojekte in verschiedenen Orten und vor allem in den großen Bundesländern ihre Arbeit aufnehmen.



In den Ankerzentren sollen nach dem Beschluss der Großen Koalition künftig Flüchtlinge und Migranten ankommen, bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag bleiben und im Fall einer Ablehnung von dort direkt in ihre Heimat zurückgebracht werden. "Wir erhoffen uns eine weitere Verbesserung bei Verfahrensdauer und Verfahrensqualität", sagte Seehofer zu den Plänen.



Dem BAMF sagte er "deutlich mehr Personal" für die mit den Ankerzentren verbundenen Aufgaben zu. Dafür werde er sich in den Haushaltsverhandlungen einsetzen.

"In enger Kooperation mit den Bundesländern"

Vor allem die Abschiebung krimineller Migranten soll künftig deutlich schneller vonstatten gehen. Bildrechte: dpa Seehofer versprach, sein Ministerium werde in den kommenden Wochen ein detailliertes Konzept zu den geplanten Ankerzentren entwickeln. Man bemühe sich, noch vor der Sommerpause eine entsprechende Standortplanung vorzulegen.



Der CSU-Chef betonte aber ausdrücklich, dass es sich bei den geplanten Zentren zunächst um Pilotprojekte handeln werde, weil die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach derzeitiger Rechtslage Ländersache sei. Die ersten Ankerzentren würden deshalb auch "in enger Kooperation mit den Bundesländern" in Betrieb gehen.

Wir werden mit Pilotprojekten beginnen, die keine Rechtsänderungen zur Voraussetzung haben. Sonst diskutieren wir bis Weihnachten, während die Bevölkerung erwartet, dass sich schnell etwas verändert. Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister

"Anteil der Rückführungen deutlich erhöhen"