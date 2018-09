Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die AfD scharf attackiert. Seehofer sagte in Berlin, die AfD stelle sich gegen den Staat. "Da können sie tausend Mal sagen, sie sind Demokraten." Am Dienstag im Bundestag habe man das mit dem schäbigen Frontalangriff auf den Bundespräsidenten miterleben können.

Seehofer sagte weiter, die AfD habe sich in den vergangenen Jahren radikalisiert. "Die sind auf der Welle, auf der sie schwimmen, einfach übermütig geworden und haben auch dadurch die Maske fallen lassen. So ist es auch leichter möglich, sie zu stellen, als wenn sie den Biedermann spielt."



Ihn erschrecke an der AfD das "kollektive Ausmaß an Emotionalität, diese Wutausbrüche", selbst bei Geschäftsordnungsdebatten. "Als ginge es jetzt um die Auflösung der Bundesrepublik Deutschland". So könne man nicht miteinander umgehen, auch dann nicht, wenn man in der Opposition sei.