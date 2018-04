Bundesinnenminister Horst Seehofer will den Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) genauestens prüfen lassen. "Ich werde in der nächsten Woche eine unabhängige Untersuchung anordnen", sagte der CSU-Politiker am Samstagabend dem ZDF-Magazin "Frontal 21". "Ich möchte wissen, ob es hier Systemmängel gibt, die solche Dinge ermöglichen." Sollte es diese geben, müsse das Bamf reformiert werden, so Seehofer weiter.