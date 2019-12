Seehofer will sein Konzept heute in Berlin erläutern. Gemeinsam mit den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes und der Bundespolizei, Thomas Haldenwang und Holger Münch, wird die künftige Neuordnung der Sicherheitsbehörden vorgestellt. Ziel ist es, entschiedener gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Hintergrund sind der Anschlag von Halle und der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke in diesem Jahr.