In Chemnitz war es am Montagabend zu Zusammenstößen gewaltbereiter Demonstranten gekommen. Schon am Sonntag hatte es Ausschreitungen und rechte Stimmungsmache gegeben, nachdem in der Nacht zum Sonntag ein Deutscher getötet worden war. Zwei weitere Deutsche wurden verletzt.



Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Männergruppen. Inzwischen sitzen ein Syrer und ein Iraker in Untersuchungshaft. Wie es zu der tödlichen Auseinandersetzung kam, ist weiter unklar. Gerüchte über eine angebliche sexuelle Belästigung von Frauen weisen die Ermittler zurück.