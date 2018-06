Im Zusammenhang mit den Vorgängen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gibt es personelle Konsequenzen. Das Bundesinnenministerium kündigte am Freitag an, dass Chefin Jutta Cordt abgelöst wird.

Aus dem Ministerium hieß es, über die Nachfolge Cordts werde in Kürze entschieden. Bundesinnenminister Horst Seehofer habe der Leitungsspitze des Bamf bereits am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden. Seehofer hatte wegen der Affäre schon vor Wochen personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen.

Die Affäre ist inzwischen auch Thema im Innenausschuss, der am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkam. Das Gremium will die Ursachen der Missstände aufklären und beschäftigt sich unter anderem mit den Strukturen der Behörde und ihrer Arbeit in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 und 2016.