Aussagen zu Chemnitz Seehofer fordert Belege für Maaßen-Äußerung

Nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den Ereignissen in Chemnitz soll sich Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen dem Innenministerium erklären. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte im "Bericht aus Berlin" der ARD, Maaßen habe bis zu diesem Montag einen Bericht an das Bundesinnenministerium zu erstatten.

Seehofer erklärte zugleich, Maaßen habe vor seinen Äußerungen "das Innenministerium und auch mich persönlich informiert", was seine Zweifel angehe. Wenn solche Zweifel vorhanden seien, dürfe man diese als Minister nicht unterdrücken. Er habe daher nichts dagegen, dass Maaßen an die Öffentlichkeit gegangen sei. Seehofer betonte, die Verantwortung "für Formulierungen und seine Thesen bleiben natürlich bei ihm". Ein Chef einer Behörde müsse seine Gründe dafür nennen, wenn er Zweifel an Thesen habe, die in der Öffentlichkeit aufgestellt worden seien. Auf Nachfrage sprach der CSU-Politiker Maaßen sein "uneingeschränktes Vertrauen" aus.