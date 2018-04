"Spiegel"-Bericht Seehofer-Pläne verzögern Familiennachzug

1.000 Angehörige subsidiärer Flüchtlinge sollen ab August monatlich nach Deutschland kommen dürfen. Doch wer ist für die Bearbeitung der Anträge zuständig? Innenminister Seehofer sieht die Auslandsvertretungen am Zug. Doch die können die große Menge an Anträgen laut einem "Spiegel"-Bericht gar nicht so schnell bewältigen. Außenminister Maas sieht deshalb das Bamf in der Pflicht. Ein neuer Koalitionsstreit droht.