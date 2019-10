Erdogan hatte zuletzt mehrfach deutlich gemacht, dass versprochene EU-Hilfen nicht ausreichten und dass mehr Unterstützung nötig sei. Er hatte damit gedroht, Flüchtlingen die Grenzen in Richtung Europa zu öffnen. In EU-Ländern wiederum wachsen die Sorgen, weil in Griechenland in den vergangenen Monaten deutlich mehr Flüchtlinge aus der Türkei eingetroffen sind. Menschenrechtsaktivisten werfen der Türkei vor, syrische Flüchtlinge in Kriegsgebiete abzuschieben. Die Türkei weist das zurück.

Seehofer hatte nur wenige Stunden in Ankara. Er war am Donnerstagabend angekommen und will Freitagmittag, nach einem Termin mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu, nach Griechenland weiterreisen. In Athen wird es bei einem Treffen mit dem Bürgerschutz- sowie dem Migrationsminister um die wachsende Zahl der Flüchtlingsankünfte in der Ägäis und die schlechte Situation in den Lagern auf den Inseln gehen. Auch EU-Migrationskommissar Avramopoulos wird an den Gesprächen wieder teilnehmen.