Innenminister Seehofer hat mehr Unterstützung der betroffenen Länder bei den Kontrollen der EU-Außengrenzen gefordert. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln hat Bundesinnenminster Horst Seehofer (CSU) vor einer größeren Flüchtlingswelle als im Jahr 2015 gewarnt. Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", die EU-Partner seien zu lange alleine gelassen worden. Er werde gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versuchen, eine Flüchtlingswelle, wie sie 2015 stattgefunden hat, zu vermeiden, sagte Seehofer weiter.

Zudem forderte Seehofer die Mitgliedsstaaten der EU auf, mehr für die Türkei zu tun. Der "Welt am Sonntag" sagte er: "Die Türkei leistet bei der Aufnahme von Flüchtlingen sehr viel. Das liegt auch in unserem Interesse. Darüber hinaus ist klar, dass wir nicht mit den Mitteln der Vergangenheit die Zukunft bewältigen können. Deswegen will ich die Zusammenarbeit mit der Türkei weiter stärken".