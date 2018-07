Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen sollen bald von den Betreibern selbst organisiert werden. Das sieht zumindest ein Eckpunktepapier von Bundesinnenminister Horst Seehofer vor, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Demnach sollen die Luftsicherheitsbehörden nur noch die Standards für die Ausbildung und die eingesetzte Technik festlegen.

Laut einem Eckpunktepapier von Bundesinnenminister Horst Seehofer, sollen Kontrollen an Flughäfen neu geregelt werden. Bildrechte: dpa

Außerdem würden sie durch Fachaufsicht und Qualitätskontrollen sicherstellen, dass diese Standards im Alltagsbetrieb auch eingehalten werden. Durch die Aufgabenumverteilung würde wiederum die Bundespolizei entlastet werden. Unklar ist laut dem Papier noch, ob Passagiere, Gepäck und Personal dann von den Flughafenbetreibern selber oder von privaten Dienstleistern kontrolliert würden.



Auf Forderungen der Flughafenbetreiber, dass der Staat sich an den Kosten für die Kontrollen beteiligen solle, will Seehofer allerdings nicht eingehen. Stattdessen sollten die Flughafenbetreiber die Kontrollen "über Entgelte refinanzieren", heißt es in dem Papier.