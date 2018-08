Bundesinnenminister Horst Seehofer hat von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles mehr Engagement für die Einrichtung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Ankerzentren für Asylbewerber gefordert.

"Es geht um Glaubwürdigkeit"

Der CSU-Vorsitzende sagte am Sonntag im ARD-Sommerinterview, die Parteivorsitzenden der beiden Koalitionsparteien müssten dafür sorgen, dass das, was sie unterschrieben haben, auch in den Bundesländern umgesetzt werde. Auf die Frage, ob er sich mehr Unterstützung der Kanzlerin verspreche, antwortete er mit Ja. Die Vorsitzenden aller drei Koalitionsparteien seien gefordert: "Wir müssen da dranbleiben. Es geht da um Glaubwürdigkeit."

Bislang nur in Bayern umgesetzt

Die Ankerzentren für Asylbewerber stehen im Koalitionsvertrag der neuen Großen Koalition aus Union und SPD. Die Umsetzung liegt allerdings bei den Bundesländern. Während in Bayern Anfang August die bundesweit ersten Ankerzentren die Arbeit aufnahmen, weigern sich die meisten anderen Bundesländer vorerst, bei der Einrichtung der Einrichtungen mitzumachen.



Die sogenannten Ankerzentren sind ein Teil von Seehofers "Masterplan Migration". Durch die Konzentration neu ankommender Asylbewerber in diesen Einrichtungen sollen deren Verfahren sowie die Rückführung abgelehnter Bewerber beschleunigt werden.

Mit Blick auf den zurückliegenden, erbittert geführten unionsinternen Streit über die Abweisung von Asylsuchenden an der deutschen Grenze versicherte Seehofer, er achte die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin. Kritik an seiner scharfen Wortwahl in diesem Streit wies der CSU-Chef zurück.

EU-Staaten fordern Gegenleistungen

Ob die angestrebten bilateralen Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten über die Rücknahme von bereits dort registrierten Asylbewerbern zustande kommen, sollte sich nach den Worten Seehofers bald zeigen. Die Gespräche mit Griechenland und Italien seien bislang in einem "guten Klima" verlaufen. Man hoffe, in den nächsten Wochen Klarheit zu erhalten. Allerdings wollten die Verhandlungspartner als Gegenleistungen ihrerseits die Abnahme anderer Flüchtlinge. Es könne aber nicht sein, dass Deutschland mehr Migranten aufnehme als an der Grenze zurückweise.

Glaube an absolute Mehrheit in Bayern