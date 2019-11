Bundesinnenminister Horst Seehofer Bildrechte: dpa

"Der Fall Miri ist ein Lackmustest für die wehrhafte Demokratie", sagte Seehofer der "Bild"-Zeitung. Sollte sich der Staat in diesem Fall nicht durchsetzen, "verliert die Bevölkerung das Vertrauen in unser gesamtes Asylsystem".



Bereits seit Mittwoch sei die Polizei bundesweit angewiesen, mehr Kontrollen an Grenzen durchzuführen. Wie die Zeitung unter Berufung auf einen Plan von Seehofer berichtete, soll es das Ziel sein, Menschen aufzuspüren, die trotz Einreiseverbots nach Deutschland unterwegs sind: "Die Bundespolizei soll zeitlich flexible Kontrollen an allen deutschen Grenzen durchführen", wird Seehofer zitiert.