Bei seiner Tour in die Türkei und nach Griechenland hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für eine europäische Solidarität in der Flüchtlingspolitik geworben. Wenn die Flüchtlingskrise nicht solidarisch und gemeinsam gelöst werde, "dann werden wir das erleben, was wir 2015 auch erlebt haben – dann werden die Menschen überall in Europa sein", sagte Seehofer in Athen.