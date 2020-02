Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Polizeipräsenz nach der rassistischen Gewalttat von Hanau erhöhen. Zwei Tage nach der Tat bezeichnete er sie als rechtsterroristischen Anschlag: "Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag", sagte er in Berlin. Es sei der "dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten", sagte der Minister.