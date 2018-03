"Die Zahl der Rückführungen muss deutlich erhöht werden. Besonders bei Straftätern und Gefährdern unter den Asylbewerbern müssen wir härter durchgreifen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". Generell kündigte Seehofer "null Toleranz gegenüber Straftätern" an.



"Wir wollen ein weltoffenes und liberales Land bleiben. Aber wenn es um den Schutz der Bürger geht, brauchen wir einen starken Staat. Dafür werde ich sorgen." Entscheidungen über Asylanträge dürften darüber hinaus nur wenige Monate in Anspruch nehmen. "Das darf nicht ein Jahr oder länger dauern."