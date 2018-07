Es sollen "sichere Orte" eingerichtet werden: in Nordafrika zur Rückführung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen sowie in der Sahel-Region als Anlaufstelle für Flüchtlinge in Konfliktregionen. Transitländer sollen bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen finanziell unterstützt werden.

Binnengrenzen: An den vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen "in erforderlichem Umfang" hält Seehofer fest. Zurückweisungen erfolgen wie bisher, wenn etwa Einreisedokumente nicht vorliegen und Wiedereinreisesperren gelten. Gemäß dem Asylkompromiss von CDU und CSU sollen an der deutsch-österreichischen Grenze Asylbewerber an der Einreise gehindert werden, für deren Asylverfahren ein anderes Land zuständig ist. Dafür sollen "Transitzentren" eingerichtet werden. Mit den betroffenen Ländern sollen Verwaltungsabkommen abgeschlossen werden. Verweigern sich die Länder, soll die Zurückweisung nach Österreich erfolgen, ebenfalls auf Grundlage einer Vereinbarung. Seehofer hat hier den Kompromiss der Koalition nicht aufgenommen. Weiter setzt der "Masterplan" auf eine intensive Schleierfahndung.