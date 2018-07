Der lang erwartete "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht deutliche Verschärfungen des Asylrechts in Deutschland vor. Wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Papier hervorgeht, plant Seehofer unter anderem starke Einschränkungen bei den Sozialleistungen für Flüchtlinge sowie Sanktionen, wenn Asylbewerber nicht an ihrem Verfahren mitwirken. Änderungen will Seehofer auch bei der Abschiebehaft durchsetzen.

Seehofer sagte, der "Masterplan" sei Bestandteil der von seiner Partei angestrebten "Asylwende". Gebraucht werde eine "Balance zwischen Hilfsbereitschaft und den tatsächlichen Möglichkeiten" der Aufnahme. Integration könne nur durch eine Begrenzung der Zuwanderung gelingen. Die Maßnahmen sollten zügig umgesetzt werden, sagte der Minister.

Im Masterplan heißt es, an der deutsch-österreichischen Grenze werde ein "neues Grenzregime" ausgestaltet, um Asylbewerber, für deren Verfahren andere EU-Länder zuständig sind, an der Einreise zu hindern. Seehofer hielt trotz des Streits mit der SPD an dem Begriff "Transitzentren" fest.

Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden. Masterplan Migration

Er begründete dies mit den Worten: "Das ist ja kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan dieses Hauses unter meiner Verantwortung." Alles was in der Umsetzung europäisch, national durch den Bund oder in Zusammenarbeit mit den Ländern erfolge, "wird hier dann nicht aufgenommen".

Zudem sei die nun veröffentlichte Version des "Masterplan Migration" auf dem Stand des 4. Juli 2018, Gespräche in der Großen Koalition mit der SPD darüber hätten aber erst am 5. Juli stattgefunden.

Seehofer betonte, dass der Masterplan ein Papier seines Hauses sei, der nicht mehr weitergeschrieben werden würde. Ob er allerdings in seiner finalen Version auch umgesetzt würde, sei eine andere Frage. Man werde gegen Ende des Jahres eine vorläufige Bilanz ziehen. Aus Rücksicht auf den Koalitionspartner hatte Seehofer zuletzt von "Transferzentren" an der Grenze gesprochen.

System der Ordnung

Der Innenminister verwendete häufig den Begriff "Asylwende". Demnach will Seehofer ein System der Ordnung installieren. Das bezieht sich etwa auf den Umgang mit Gefährdern, kriminellen Asylbewerbern und Identitätsschwindel. Menschen ohne Bleiberecht müssten Deutschland verlassen.